ليما: ربما أرحل في نهاية الموسم!!

وليد فاروق (دبي)

تصدر البرازيلي فابيو ليما مهاجم الوصل المشهد للأسبوع الثاني في «قلعة الفهود»، بعدما نجح في قيادة فريقه إلى فوز مهم على حساب ضيفه الإمارات 3-1 في الجولة الثانية، وسجل «هداف الإمبراطور» ثنائية من أهداف فريقه في مرمى «الصقور»، في الدقيقتين 14 و73، ليعزز أرقامه الشخصية، ويرفع رصيده إلى 64 هدفاً، في المركز السابع، لقائمة أفضل هدافي «دوري المحترفين».

وأصبح ليما الذي تصدر سريعاً قائمة هدافي فريقه في الدوري، برصيد ثلاثة أهداف، على مسافة أربعة أهداف فقط من التتويج بلقب أفضل هدافي أجنبي للوصل في الدوري، والذي يحتله حالياً الإيراني فرهاد مجيدي لاعب «الأصفر» السابق برصيد 68 هدفاً، قبل أن يحسم اللاعب الجدل بشأن مستقبله مع الوصل خلال الموسم الحالي على الأقل، علماً أنه مرتبط بعقد مستمر حتى موسم 2019 -2020، وفق تأكيدات اللاعب نفسه الذي أكد تمسك إدارة النادي ببقائه في صفوف الفريق حتى إكمال عقده.

واعترف ليما بتلقيه عروض انتقال من أندية محلية داخل الدولة وأخرى خارجية خلال الأيام القليلة الماضية، مشيراً إلى أن إدارة الوصل رفضت فكرة رحيله، وتمسكت ببقائه حتى نهاية تعاقده، وهو ما لم يزعجه، طالما شعر هو وأسرته بالراحة بوجوده في دبي، موضحاً أن تلقيه عروضاً للاحتراف أمر طبيعي وإيجابي، ويدل على تقديمه مستويات طيبة.

وقال: تحدثت مع إدارة النادي بشأن الرحيل، لكنهم طالبوني بالاستمرار حتى نهاية الموسم، ووقتها يمكن النظر في العروض التي تلقيتها، ورفضوا رحيلي حالياً، وهو ما لا يمثل لي مشكلة لأنني مرتبط بعقد مع النادي، وأضاف: الجميع في النادي يعرفون أنني تلقيت عروضاً في الفترة الماضية، وهذا مؤشر إيجابي لي شخصياً، ويعني قيامي بواجبي مع فريقي بشكل طيب، وكلاعب محترف هذه وظيفتي في الحياة من الطبيعي أن أتطلع للعروض الأفضل كأي لاعب في العالم.