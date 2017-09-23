عجمان - شباب الأهلي دبي «الأصدقاء» على «مائدة المنافسة»!

عماد النمر (عجمان)

مواجهة عجمان مع شباب الأهلي - دبي الليلة، مختلفة في الشكل والمضمون، حيث يشهد «المستطيل الأخضر» وجود خليط لن يتكرر كثيراً، وبعدما جمع الكيان الجديد لاعبي الأندية الثلاثة في صفوفه التي تخوض لقاء اليوم، نجد أن «البرتقالي» ضم أيضاً عدداً من لاعبي الفرق الثلاثة، حتى أصبح زملاء الأمس، منافسي اليوم، ويأتي على رأسهم الأوزبكي عزيز بك حيدروف الذي قضى ستة مواسم مع الشباب وخليفة عبد الله، إلى جانب محمد سبيل لاعب الأهلي السابق، ووليد خالد وحسين عبد الرحمن ثنائي دبي السابقين، وبالتالي ستكون مواجهة غير مسبوقة على أرض الملعب، ولعل المفارقة الأكبر هي مواجهة حيدروف مع زملائه من الشباب الذين يشكلون نصف قوة الفريق الجديد «شباب الأهلي- دبي»، وعلى رأسهم لوفانور ومحمد مرزوق ومانع محمد وحسن إبراهيم وداوود علي وتوماس، وسيكون على حيدروف أن يقود دفة «البرتقالي» بحرفية كبيرة الليلة، مستعيناً بشعلة النشاط البرازيلي إديلسون هداف الفريق، وأمامهما الإيفواري بكاري كوني والمالي موديبو مايجا.

في المقابل يدرك شباب الأهلي دبي، أن فوزه الكبير على حتا برباعية مقابل هدف في الجولة الماضية، ربما يكون سلاحاً ذا حدين، ولو تخيل أن لقاء الليلة سهل مع منافس يستطيع تجاوزه من دون مشاكل، قد يفقد نقطتين أو الثلاث، أما إذا وضع في اعتباره، احترام المنافس، والتعامل بقوة مع المباراة سيكون الفوز حليفاً له.

محمد هلال: «الجماعية» قوة «البرتقالي»

عجمان (الاتحاد)