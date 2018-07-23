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السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018

القاهرة (وكالات)

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، إن بلاده تعرضت إلى 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر بهدف نشر البلبلة والإحباط، مشيراً إلى أن الجيش يقدم تضحيات كبيرة على المستويات كافة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، أن الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا والمنطقة هو خطر واحد يتمثل في تدمير الدول من الداخل عبر الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد المال والإحساس بالإحباط.

وأضاف: «الشعب المصري كان دوماً قدر المسؤوليات العظيمة، ثابتاً على قيم الولاء للوطن، مصر مرت خلال السنوات الماضية بتحدٍ حقيقي».

وذكر الرئيس المصري أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن المصارحة والمواجهة أفضل طريق لتحقيق نهضة شاملة.

وتابع: «نضع في اعتبارنا محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً، وأؤكد ثقتي في قدرتنا على تغيير واقع الحياة لما نفخر به»، مؤكداً مضي بلاده بتنفيذ رؤية استراتيجية شاملة في جميع المجالات، من بينها تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل. ... المزيد
     
 