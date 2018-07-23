السيسي: واجهنا 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر

القاهرة (وكالات)

قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، إن بلاده تعرضت إلى 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر بهدف نشر البلبلة والإحباط، مشيراً إلى أن الجيش يقدم تضحيات كبيرة على المستويات كافة.

وأوضح السيسي، خلال كلمته في حفل تخريج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، أن الخطر الحقيقي الذي يمر ببلادنا والمنطقة هو خطر واحد يتمثل في تدمير الدول من الداخل عبر الضغط والشائعات والأعمال الإرهابية وفقد المال والإحساس بالإحباط.

وأضاف: «الشعب المصري كان دوماً قدر المسؤوليات العظيمة، ثابتاً على قيم الولاء للوطن، مصر مرت خلال السنوات الماضية بتحدٍ حقيقي».

وذكر الرئيس المصري أن الدولة تمضي في تنفيذ رؤية استراتيجية شاملة، مشيراً إلى أن المصارحة والمواجهة أفضل طريق لتحقيق نهضة شاملة.