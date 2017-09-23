حتا - العين غياب العقل المفكر والقوة الضاربة

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يحل «الزعيم» ضيفاً ثقيلاً على «الإعصار» مساء اليوم، في غياب «القوة الضاربة»، بصفوف الفريقين بداعي الإصابة، ومع ذلك لن تخلو المباراة من القوة والإثارة، خصوصاً أن حتا يسعى لرد الاعتبار أمام العين، إثر خسارته ذهاباً وإياباً في الموسم الماضي بنتيجة 2- 3 وصفر -2.

ويفتقد حتا جهود المدافع السوري عمرو الميداني، والبرازيلي فرناندو جابريل، رغم أهمية وجودهما في صفوفه، خصوصاً أن الميداني يعد من العناصر المؤثرة في صفوف الفريق، وكان يعول عليه كثيراً لمنح المناعة القوية في الخط الخلفي، بسبب الخبرة الميدانية التي يتميز بها من خلال مشاركته الإيجابية مع المنتخب السوري في تصفيات مونديال روسيا 2018، حيث بدا واضحاً تأثيره في الجولة الافتتاحية من الدوري أمام شباب الأهلي- دبي، في حين وضع فرناندو بصمة كبيرة في أول مشاركة له مع الفريق الحتاوي أمام العين بالذات، في الجولة الافتتاحية لكأس الخليج العربي، إذ أحرز هدفاً كشف عن قدرات هائلة، إلى جانب مردوده الفني العالي في منطقة المناورة، قبل أن يتعرض للإصابة ويغادر الملعب، ويخضع لعملية جراحية في مستشفى العين، يغيب على إثرها بين 4 إلى 6 أسابيع.

ويبدو عمر عبدالرحمن «العقل المفكر» للعين الغائب الأبرز في الملعب، بعد أيام قليلة من احتفاله بعيد ميلاده الـ 26، إذ حرصت إدارة الفريق، على الاحتفال بالمناسبة، وسط أجواء عائلية، وهو ما كان يرجح أن تكون المناسبة دافعاً قوياً للتألق قبل لقاء حتا، لولا الإصابة المفاجئة.

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