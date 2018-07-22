بورصة قطر تتراجع 0.62%

الدوحة (وكالات)

سجلت بورصة قطر أمس تراجعاً في المؤشر العام للسوق بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 9362.42 نقطة، ويفقد 58.25 نقطة. وتقلصت التداولات، حيث انخفضت السيولة إلى 84.87 مليون ريال، مقابل 156.63 مليون ريال الخميس الماضي، وهبطت أحجام التداول بـ4.09 مليون سهم، مقارنة بـ 5.77 مليون سهم بالجلسة السابقة.

وشهدت الجلسة تراجعاً للقطاعات أبرزها الصناعة بـ0.61%، بسبب هبوط 8 أسهم من أصل 9 تصدرها المستثمرون بـ2.52%. وهبط البنوك 0.57%، متأثراً بتراجع 9 أسهم على رأسها بنك الدوحة الأكثر انخفاضاً بـ5.26%. وانخفض البضائع 0.48%، بضغط تراجع 4 أسهم في مقدمتها زاد القابضة بـ4.14%.