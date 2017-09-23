سيارات الديزل الجديدة ليست أفضل للبيئة

برلين (رويترز)

قالت وزارة النقل الألمانية، إن السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل لا تنتج قدراً أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضرة بالبيئة، مقارنة بالسيارات التي تعمل بالبنزين. وقطاع السيارات أكبر مُصدر في ألمانيا ويوظف أكثر من 800 ألف شخص. ودخل هذا القطاع في أزمة قبل عامين عندما أقرت شركة فولكس فاجن أنها تلاعبت في اختبارات أميركية لانبعاثات الديزل. وقالت الوزارة، إن سيارات الديزل التي سُجلت عام 2016 أنتجت انبعاثات 128 جراماً من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر في المتوسط مقابل 129 جراماً لسيارات البنزين.