سفارة الإمارات في بيروت تطالب المسؤولين اللبنانيين بمنع تحول وسائل إعلامية لأدوات مشبوهة

بيروت (الاتحاد)

اتهمت سفارة الإمارات العربية المتحدة في بيروت أمس قطر باستغلال الساحة اللبنانية الإعلامية لنشر تقارير مفبركة وكاذبة، تستهدف الدولة بهدف التغطية على دعم الدوحة للتطرف والإرهاب. وقال المكتب الإعلامي في السفارة في بيان: «نشرت صحيفة الأخبار في عددها رقم 3521 الصادر السبت 2018/‏7/‏21 ملفاً بعنوان «الإمارات ليكس» تضمن تقارير أفادت أن مصدرها وثائق ومراسلات دبلوماسية مسرّبة من سفارة الإمارات في مسقط، وأن هذا الملف سيشمل نشر وثائق أخرى من تسريبات مصدرها سفارات الدولة في الخرطوم وبغداد والرباط».

وشدد البيان على 4 نقاط هي، أولاً «إن التقارير المنشورة في الصحيفة المذكورة عارية عن الصحة تماما ولا علاقة لها بأي مراسلات دبلوماسية إماراتية وهي من نسج خيال كاتبها، وتفتقد إلى المصداقية والمهنية المطلوبة من وسائل الإعلام»، وثانياً «أصبح واضحا أن نشر الأخبار لملف ما يسمى «الإمارات ليكس» يأتي امتداداً لما كانت الصحيفة قد بدأته من فبركة طالت سفارتي الدولة في بيروت وواشنطن واستكمالاً لسعيها تشويه صورة الإمارات وعلاقاتها بالدول العربية»، وثالثا «غدا واضحا أن المال القطري يسيّر هذه التقارير المفبركة، ويستغل الساحة اللبنانية الإعلامية في استهداف الإمارات»، ورابعا «تؤكد السفارة مجددا أن سعي قطر وعبر الأخبار وغيرها للتعرض للإمارات من خلال التقارير الكاذبة ماهو إلا تغطية للموضوع الأساسي في أزمة قطر ألا وهو دعم الدوحة للتطرف والإرهاب وسجلها في التدخل في شؤون الدول العربية لتقويض أمنها واستقرارها».

ودعا المكتب الإعلامي بسفارة الإمارات في بيروت، المسؤولين اللبنانيين الذين ينادون دائماً بأفضل العلاقات مع دول الخليج العربي إلى اتخاذ الخطوات الرادعة والكفيلة بألا يتحول لبنان إلى ساحة إعلامية تروج من خلاله الأخبار الكاذبة وبمنع تكرار هذا النوع من التجاوزات التي تفتقد المصداقية والمهنية، وتحوّل بعض وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة الأهداف القطرية المشبوهة.