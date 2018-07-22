سلطان بن سحيم: منع نظام تميم القطريين من الحج.. دناءة

أبوظبي (الاتحاد)

اتهم المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني نظام تميم بن حمد بالدناءة لحرمانه القطريين من أداء فريضة الحج للعام الثاني على التوالي، وقال في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «بينما المسلمون من كل أصقاع الدنيا يأتون لبيت الله من كل فج عميق، وبينما المملكة تفتح قلبها قبل حدودها لمئات الآلاف من الحجاج، ها هو النظام القطري يمنع مواطنيه من الحج للعام الثاني.. ذنب القطريين في رقاب من لا دين ولا مروءة تردعهم». وأضاف: «بلغت فيهم الدناءة منع مواطنيهم من بيت الله..وصلت فيهم الخصومة عقاب المسلمين إذا ما أدوا فريضته..ستنتهي الأزمة وتنجلي الغمة وسيحاكمهم القطريون على إجرامهم واستبدادهم».

وتابع ابن سحيم: «كل من عرفتهم من القطريين حجوا واعتمروا رغماً عن النظام ولم يجدوا سوى الترحيب منذ وطأت أقدامهم أرض المملكة.. وخونة الأوطان مدمرو البلدان يعاقبون من أدى الفريضة وعاد سالماً..التاريخ سينصفكم في صفحاته السوداء». وأضاف: «أي ظلم أكبر من منع شعبنا من بيت الله؟!..أي كبيرة أعظم من صد الناس عن الحج؟!..لا يفعلها إلا النظام الظالم القابع في الدوحة. وختم بسورة من القرآن الكريم.. قال تعالى: «إِن الذين كفروا ويصدون عن سبِيلِ اللَّه والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الْعَاكف فيه وَالْباد ومن يرد فِيهِ بإلحاد بظُلم نُّذقه من عذاب أليم».

وجاءت كلمات ابن سحيم، بعدما قرر النظام القطري، حجب الرابط الإلكتروني الذي خصصته السلطات السعودية لاستقبال طلبات الحجاج القطريين، الأمر الذي قابلته وزارة الحج والعمرة بتخصيص رابط جديد لاستقبالهم، وذلك في إطار حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تسهيل إجراءات قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء الفريضة.