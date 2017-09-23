تعطيل قانون الضرائب اللبناني

بيروت (رويترز)

قرر المجلس الدستوري اللبناني أمس، إبطال قانون الضرائب الذي أقره البرلمان لتمويل زيادات أجور القطاع العام.

وعزا المجلس في بيان القرار لأسباب من بينها أنه تم إقرار القانون «في غياب الموازنة وخارجها».

وقرر المجلس الدستوري بالإجماع رد القانون إلى مجلس النواب.

وقال البيان، «كان ينبغي أن يأتي (القانون) في إطار الموازنة العامة السنوية، وفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور».

وقالت وزارة المالية، إن زيادة الأجور ستكلف ما يقدر بواقع 1.38 تريليون ليرة لبنانية (917 مليون دولار)، بينما ستدر الزيادات الضريبية إيرادات قدرها 1.65 تريليون ليرة (1.1 مليار دولار).