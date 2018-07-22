نزع مئات الألغام الحوثية في «القبيطة»

لحج (الاتحاد)

تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش اليمني، من نزع العديد من الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإيرانية في عدة مناطق بمديرية «القبيطة»، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر عسكرية إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع كمية من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية في مناطق «جبال شعب»، ومشارف القبيطة، وأطراف منطقة «الجوازعة»، بعد تحريرها. وقال العميد أبوبكر الجبولي قائد اللواء الرابع مشاة جبلي، إن ميليشيا الانقلاب زرعت المئات من الألغام والعبوات الناسفة في الطرقات وعلى مشارف منازلهم في المناطق التي سيطرت عليها قبل أن يجري تحريرها. وأضاف العميد الجبولي «إن تلك الألغام مثلت خطورة كبيرة على المواطنين في أطراف مديريات طور الباحة، والقبيطة، وحيفان». وأشار قائد اللواء الرابع إلى أن الميليشيا الحوثية جراء حقدها الأسود اعتمدت على أسلوب المكر والخديعة بزراعة ألغام صنعتها مموهة على هيئة أحجار جبلية مصبوغة بلون مماثل للبيئة التي تم غرسها فيها، لتلحق أضراراً بالغة بالمدنيين وتعيق تحركات مقاتلي الجيش.