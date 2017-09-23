السعودية تطبّق قانون الإفلاس مطلع 2018

دبي (رويترز)

نقل تلفزيون «العربية» عن معالي ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي القول، إن المملكة تبدأ في تطبيق قانون جديد للإفلاس أوائل العام المقبل، في إطار جهود رامية لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيع نشاط القطاع الخاص. وبموجب القانون الحالي، لا يوجد سبيل ميسر لتصفية أنشطة الشركات المثقلة بالديون في السعودية، وقد يساعد القانون الجديد مع خطط الحكومة في إعادة هيكلة الاقتصاد وزيادة جاذبيته للمستثمرين الأجانب. وقال إن قانون الإفلاس تم رفعه لمجلس الشورى، متوقعاً تطبيقه بحلول نهاية الربع الأول من 2018.