شقة للبيع بـ110 ملايين دولار في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)

طرحت شقة تمتد على خمسة طوابق في أعلى قمة مبنى ولوورث بيلدينج في نيويورك للبيع بـ110 ملايين دولار، لتصبح في حال حققت هذا السعر أغلى شقة في تاريخ المدينة. وتبلغ مساحة الشقة 900 متر مربع تقريباً، موزعة على خمسة طوابق، مع شرفة على ارتفاع 220 متراً، ومصعد كهربائي خاص، وهذه بعض مواصفات الشقة الفخمة التي يروج لها المقاول العقاري «الكيمي بروبرتيز»، حسب ما أفادت ناطقة باسم الشركة وكالة فرانس برس.

وتولى المهندس الفرنسي تييري ديسبون ترميم المبنى التاريخي الذي شمل 33 شقة، إضافة إلى الشقة المعروضة للبيع. وسبق للمعماري الفرنسي أن رمم أيضاً تمثال الحرية في نيويورك.

والمبنى تحفة معمارية تجمع بين طرازي «آر ديكو» و«القوطي الجديد»، وهو مشهور بسطحه النحاسي. وأنجز بناؤه في عام 1913، وكان الأعلى في العالم بارتفاع 241 متراً. وبقي كذلك 17 عاماً قبل أن يتجاوزه برج «مانهاتن تراست بيلدينج» (282 متراً) الذي تملكه مجموعة دونالد ترامب العقارية. وفي حال بيعت الشقة، ستصبح الأغلى في تاريخ نيويورك متقدمة على شقة من طابقين في مبنى «وان57» الواقع في الشارع 57 في مانهاتن، بيعت بسعر 100,5 مليون دولار، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية.