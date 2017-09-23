شقة للبيع بـ110 ملايين دولار في نيويورك

نيويورك (أ ف ب)
طرحت شقة تمتد على خمسة طوابق في أعلى قمة مبنى ولوورث بيلدينج في نيويورك للبيع بـ110 ملايين دولار، لتصبح في حال حققت هذا السعر أغلى شقة في تاريخ المدينة. وتبلغ مساحة الشقة 900 متر مربع تقريباً، موزعة على خمسة طوابق، مع شرفة على ارتفاع 220 متراً، ومصعد كهربائي خاص، وهذه بعض مواصفات الشقة الفخمة التي يروج لها المقاول العقاري «الكيمي بروبرتيز»، حسب ما أفادت ناطقة باسم الشركة وكالة فرانس برس.
وتولى المهندس الفرنسي تييري ديسبون ترميم المبنى التاريخي الذي شمل 33 شقة، إضافة إلى الشقة المعروضة للبيع. وسبق للمعماري الفرنسي أن رمم أيضاً تمثال الحرية في نيويورك.
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