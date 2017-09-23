«دايملر» تستثمر مليار دولار لإنتاج سيارات كهربائية

لوس أنجليس (د ب أ)

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية «دايملر» أمس الأول، اعتزامها استثمار مليار دولار في مصنعها القائم في ولاية «ألاباما» الأميركية لتجميع سيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في) تعمل بمحركات كهربائية بعد عام 2020.

وذكرت الشركة الألمانية التي تنتج السيارات الفارهة، إنها تعتزم إقامة مصنع بطاريات جديد بالقرب من مصنعها الموجود في مدينة «تسكالوسا» الذي افتتحته في الولاية الأميركية منذ 20 عاماً. من المتوقع بدء أعمال البناء في المصنع الجديد عام 2018 على أن يبدأ مرحلة الإنتاج في بداية العقد القادم. وأضافت الشركة أنها تعتزم توفير سيارة كهربائية في كل طراز من فئة «إس.يو.في» لعملائها بحلول.2022

وقال ماركوس شايفر عضو مجلس إدارة الشركة الألمانية في بيان «مع هذه الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار، نحن ننمي وجودنا التصنيعي هنا في ولاية ألاباما بصورة كبيرة، في حين نوجه رسالة لعملائنا في مختلف أنحاء الولايات المتحدة والعالم، بأن مرسيدس بنز ستظل في مقدمة تطوير وإنتاج السيارات الكهربائية».

وبحسب بيان الشركة، فإن إنتاج الطرز الكهربائية الجديدة سيبدأ العقد المقبل.