إطلاق مبيعات «العنوان هاربر بوينت» اليوم

دبي (الاتحاد) ‬

تطلق «إعمار العقارية» مبيعات الوحدات السكنية في «العنوان هاربر بوينت»، والتي تتنوع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً، ابتداءً من اليوم.

ويمتد المشروع على مساحة 6 كيلومترات مربعة، ويضم فندقاً وشققاً فندقية، وفي موقع يبعد 10 دقائق عن مطار دبي الدولي. ويقع برجا «العنوان هاربر بوينت» بجوار الخور التاريخي لمدينة دبي في آخر منطقة «الجزيرة» في مشروع «خور دبي»، مع إطلالات على محمية رأس الخور للحياة الفطرية، التي تم إدراجها ضمن اتفاقية «رامسار» الدولية برعاية منظمة «اليونسكو». ويتألف «العنوان هاربر بوينت» من برجين مؤلفين من 66 و54 ‬طابقاً، ‬وسيتم ‬تخصيص ‬البرج ‬الأول ‬للشقق ‬الفندقية، ‬في ‬حين ‬يحتضن ‬الثاني ‬الفندق ‬وبقية ‬الشقق ‬الفندقية.