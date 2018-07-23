الأمم المتحدة تشيد بمبادرات الإمارات الإنسانية في الحديدة

الحديدة (وام)

اطلع أندريه ريكيا مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في عدن على المشاريع الإنسانية الإغاثية والتنموية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية في المناطق المحررة بمحافظة الحديدة والممتدة على الساحل الغربي لليمن ومراحل تنفيذها، والتي لاقت ترحيباً كبيراً منه لآثارها الإيجابية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني واستقرار الأسر.

جاء ذلك خلال لقاء سعيد الكعبي مدير العمليات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن مع أندريه ريكيا الذي أشاد بجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر في مساعدة الشعب اليمني والتخفيف من وطأة معاناته وخاصة سكان المناطق المحررة حديثاً في محافظة الحديدة.

وجرى خلال اللقاء بحث خطة المساعدات الإنسانية والإغاثية الموجهة إلى أهالي محافظة الحديدة إضافة إلى المشاريع التنموية والخدمية المستقبلية المزمع إقامتها في المناطق المحررة لتنعم بمستوى معيشي مناسب إضافة إلى مناقشة آلية المساهمة في نزع الألغام والعبوات الناسفة وتوعية المدنيين بخطورتها. كما تصدر محور اللقاء الاهتمام بالأطفال والنساء وكبار السن من خلال توفير متطلباتهم الأساسية التي تمكنهم من التغلب على الظروف الصعبة التي يمرون بها جراء الوضع الإنساني الراهن.

واستعرض مدير المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات في اليمن خلال اللقاء مع مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعدن، خطة ومشاريع هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في الساحل الغربي لليمن وآلية وصول المساعدات الغذائية والإيوائية والأدوية وتوزيعها على الأسر الأشد احتياجاً والمناطق المتضررة فور تحريرها، وذلك ضمن جسر إغاثي بري وبحري وجوي موجه إلى سكان الحديدة، إضافة إلى خطة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية.