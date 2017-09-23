الصين تنتقد خفض تصنيفها الائتماني

بكين (د ب أ)

انتقدت وزارة المالية الصينية، أمس، قرار وكالة «ستاندرد أند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين، وقالت: إن الوكالة اتخذت «قراراً خاطئاً».

وذكرت وزارة المالية الصينية أن خفض التصنيف الائتماني السيادي للصين جاء نتيجة «نمط من التفكير سائد منذ فترة طويلة، وخطأ في قراءة الاقتصاد الصيني، بسبب الاعتماد على خبرات الدول المتقدمة، وتجاهل عناصر القوة الاقتصادية الأخرى».

وخفضت وكالة «ستاندرد أند بورز»، أمس الخميس، التصنيف الائتماني السيادي للصين من ِA+ إلى AA- بسبب زيادة الديون، ولكنها ذكرت أن النظرة المستقبلية للبلاد ما زالت «مستقرة».

ويأتي هذا الاضطراب في الأوضاع الاقتصادية الصينية قبل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني المقرر يوم 18 أكتوبر المقبل، والذي يعقد كل خمس سنوات، وسوف يتزامن هذا العام مع بدء فترة الولاية الجديدة للرئيس الصيني شي جينبينج.