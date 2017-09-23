«القنبلة الكورية» تهز أسواق الأسهم العالمية

عواصم (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم العالمية والدولار أمس، بينما صعد الذهب والين الياباني والفرنك السويسري بعدما هددت كوريا الشمالية باختبار قنبلة هيدروجينية في المحيط الهادي، لتزيد التوترات مع الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها.

وتدعم المخاطر الجيوسياسية عادة الطلب على الملاذات الآمنة مثل الذهب والين. ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع أمس، مع إقبال المستثمرين على شراء الأصول الآمنة.

وبحلول الساعة 06.43 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1296.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 1287.61 دولار للأوقية في الجلسة السابقة.

وانخفض المعدن الأصفر 1.7% منذ بداية الأسبوع، ويتجه لتكبد ثاني خسائره الأسبوعية. وارتفع الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1299.80 دولار للأوقية.