«أوبك»: تخفيضات الإنتاج تقلص «تخمة النفط»

فيينا (رويترز)

قال وزراء أمس: إن تخفيضات إنتاج النفط التي تنفذها أوبك ومنتجون آخرون خارجها تؤدي إلى تصريف تخمة المعروض التي ضغطت على أسعار الخام ثلاث سنوات، مشيرين إلى إمكانية تمديد التعاون في 2018.

وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يومياً منذ يناير.

ويدرس المنتجون حالياً تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس 2018، لكن مصدرين قالا إن من المستبعد أن يقدم الوزراء المجتمعون أمس توصية محددة بشأن تمديد الاتفاق.

ويجتمع الوزراء الأعضاء في لجنة معنية بمراقبة الاتفاق، تضم الكويت وفنزويلا والجزائر إلى جانب روسيا وسلطنة عمان غير العضوين بالمنظمة، في فيينا، بعد أن ارتفعت أسعار النفط أكثر من 15% في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتتجاوز 56 دولاراً للبرميل.