تزايد هيمنة جازبروم على الغاز في أوروبا

يبدو أن الوقت مناسباً للغاية لتعمل روسيا على زيادة صادراتها من الغاز لأوروبا، الشيء الذي تمارسه شركة جازبروم العملاقة بالفعل حالياً.

ورغم العقوبات المفروضة عليها من أميركا وأوروبا وإصرار الأخيرة على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن روسيا سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة من صادرتها، على مدى الثمانية أشهر الماضية.

ومع أن جازبروم، لم تحطم الرقم الذي سجلته في نهاية يناير من العام الحالي، بنحو 636,4 مليون متر مكعب يومياً حتى الآن، لكنها سجلت رقماً قياسياً في فصل الصيف، بتدفقات في الوقت الحالي تتراوح بين 580 إلى 590 مليون متر مكعب يومياً.

وتتضافر ثلاثة بنود لتفسير هذه المسألة المعقدة نسبياً، موازنة مصالح اللاعبين الاقتصاديين والسياسيين في أوروبا وإغراء سعر الغاز الروسي، بجانب استراتيجية التسويق الجديدة والمطورة التي تنتهجها جازبروم.

ودأبت جازبروم، على تعضيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واضعة مصلحة نشاطاتها التجارية، على رأس أولوياتها.