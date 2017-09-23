  • السبت 03 محرم 1439هـ - 23 سبتمبر 2017م

590 مليون متر مكعب يومياً إمداداتها الصيفية

تزايد هيمنة جازبروم على الغاز في أوروبا
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تاريخ النشر: السبت 23 سبتمبر 2017

يبدو أن الوقت مناسباً للغاية لتعمل روسيا على زيادة صادراتها من الغاز لأوروبا، الشيء الذي تمارسه شركة جازبروم العملاقة بالفعل حالياً.

ورغم العقوبات المفروضة عليها من أميركا وأوروبا وإصرار الأخيرة على تقليص اعتمادها على الغاز الروسي، إلا أن روسيا سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة من صادرتها، على مدى الثمانية أشهر الماضية.

ومع أن جازبروم، لم تحطم الرقم الذي سجلته في نهاية يناير من العام الحالي، بنحو 636,4 مليون متر مكعب يومياً حتى الآن، لكنها سجلت رقماً قياسياً في فصل الصيف، بتدفقات في الوقت الحالي تتراوح بين 580 إلى 590 مليون متر مكعب يومياً.

وتتضافر ثلاثة بنود لتفسير هذه المسألة المعقدة نسبياً، موازنة مصالح اللاعبين الاقتصاديين والسياسيين في أوروبا وإغراء سعر الغاز الروسي، بجانب استراتيجية التسويق الجديدة والمطورة التي تنتهجها جازبروم.

ودأبت جازبروم، على تعضيد علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، واضعة مصلحة نشاطاتها التجارية، على رأس أولوياتها.

وبعد قرار المفوضية الأوروبية، للسماح لجازبروم باستخدام حتى 80% من خط أنابيب «أوبال»، الذي يقوم بنقل الغاز من النقطة الأخيرة في خط «نورد ستريم» في مدينة غرايفسفالت شمالي شرق ألمانيا، إلى الحدود التشيكية الألمانية، تمكنت الشركة العملاقة من تأمين سعة تصدير إضافية تصل إلى 12,8 مليار متر مكعب سنوياً. ... المزيد
     
 

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