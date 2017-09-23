استمرار نمو قطاع الطاقة المتجددة حتى 2035

ترجمة: حسونة الطيب

من المرجح تحسن كفاءة الطاقة بسرعة تفوق النمو الاقتصادي العالمي، نظراً لتصاعد وتيرة استخدام الكهرباء في نظام الطاقة العالمي، ما ينجم عنه ارتفاع في طلب الطاقة بدءاً من العام 2030، وفقاً لتقرير نشرته شركة «دي أن في» لتأكيد الجودة وإدارة المخاطر.

ويتوقع التقرير، استمرار نمو قطاع الطاقة المتجددة، لتشكل ما يقارب نصف الإمدادات العالمية من الطاقة بحلول 2050 وخفض انبعاثات الكربون بما يقارب النصف، بينما يبلغ الغاز ذروته في 2035.

وأشار التقرير إلى أن العالم سيبلغ لحظة فاصلة في وقت يرتفع فيه طلب الطاقة ابتداء من العام 2030، مدفوعاً بالكفاءة الكبيرة التي تحققت في مجال تطبيقات الطاقة واسعة الطيف.

وقال مدير شركة «دي أن في»، ريمي أريكسين،:«لا شك في أن شركتنا معرضة بشدة للتغييرات الجوهرية التي يتأثر بها كل جزء من سلسلة قيمة الكهرباء. ومن الضروري سواء لنا أو لعملائنا، فهم طبيعة ووتيرة تلك التغييرات. ومن المؤكد أن لهذه التغييرات، تعقيدات تنعكس على الشركات العاملة في مجال الكهرباء، سواء الراسخة منها أو الجديدة. ويترتب على الشركات في ظل هذا الوضع، إثبات مقدرتها على الابتكار والتحرك السريع لتستمر في غمار المنافسة في بيئة تتسم بالتغيير السريع».