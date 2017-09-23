المؤشرات المحلية تتبنى موجات صعود جديدة على المدى المتوسط

أبوظبي (الاتحاد)

تداولت مؤشرات الأسواق المالية المحلية في نطاق عرضي استمر ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع أحجام وقيم تداول متدنية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مع استمرار التداول في مستويات مازالت غير عالية المخاطر ترجح الشروع في تبنى موجات صعود جديدة على المدى المتوسط ولو بشكل متدرج وغير مباشر بغض النظر عن استمرار تداول المؤشرات حتى الآن دون منحنى هبوطي على خرائط اتجاهها للمدى المتوسط والطويل.

وقال أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا «ما زالت فرصة التعرض لمستويات مقاومة رئيسية حتى الآن قائمة رغم ضعف أداء الأسواق في الوقت الراهن بعدم الإفراط في التشاؤم طالما أبقت المؤشرات على تداولها في المستويات الحالية، ولم تتراجع صوب مناطق الدعم ولو على سبيل التجربة».

واستمر مؤشر دبي المالي في التداول بشكل عرضي طوال تداولات الشهر الحالي ولم ينجح حتى الآن في إدراك مستوى المقاومة الرئيس عند 3780 نقطة، غير أن استمرار تداوله بشكل عرضي في المستويات الحالية يبقيه معتدل المخاطر ويبشر بسهولة استهداف مستوى المقاومة المذكور، بل وتجاوزه صعوداً استهدافاً لمستويات المقاومة حول حاجز المقاومة النفسي عند 4000 نقطة على المدى المتوسط.

وأضاف العشري أن إغلاق المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي لا يعتبر سلبيا، ويعزز من احتمالات تواصل موجات الصعود ولو بشكل غير مباشر، علما بأن مؤشر دبي مازال يتداول قرب أعلى مستوياته لهذا العام، ما يرجح سهولة استهداف مستويات مقاومة جديدة بشكل مباشر أو غير مباشر قبل نهاية تداولات العام الحالي مالم يتعرض لمنطقة الدعم الأولى عند 3491 نقطة.