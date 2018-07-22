احتجاجات طلابية بجامعة إب رفضاً للميليشيا الانقلابية

عدن (الاتحاد)

شهدت جامعة إب احتجاجات طلابية في ظل السياسة التدميرية التي تمارسها مليشيات الحوثي الانقلابية وتضييق الخناق على الهيئة التدريسية والطلاب وإجبارهم على التوجه للجبهات. وقال مصدر أكاديمي إن ساحة كلية طب الأسنان في الجامعة شهدت مظاهرة طلابية للمطالبة بتوفير كادر تدريسي وإصلاح معامل التطبيق العملي بالكلية، موضحاً أن إدارة الجامعة للحوثيين تقوم بإفراغ الكلية من الهيئة التدريسية وعرقلة العملية التعليمية في مختلف الكليات للضغط على الطلاب للتوجه للجبهات. ورفع الطلاب المحتجون لافتات تطالب بتوفير الكادر التعليمي وبإصلاح العيادات وتجهيز المعامل وصيانة الأجهزة وتوفير كادر التدريس بالكلية.

وأعلن الطلاب بدء الإضراب عن الدراسة حتى توفير مطالبهم مهددين بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم من قبل قيادة الجامعة المعينة من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تماطل في الاستجابة لتلك المطالب. وتشهد العملية التعليمية في محافظة إب تدهوراً كبيراً في مختلف الجامعات والمدارس في ظل سيطرة الانقلابيين على المنشآت التعليمية منذ اجتياحها للمحافظة واستغلالها للطلاب والتغرير بهم للمشاركة في الحرب.