مقتل 3 أطفال بقصف حوثي على «حيس»

الحديدة (وكالات)

أسفر قصف لميليشيات الحوثي الإيرانية، أمس، استهدف تجمعاً للأطفال شرقي محافظة الحديدة غربي اليمن، عن سقوط قتلى وجرحى، في جريمة حوثية جديدة. وذكرت مصادر محلية أن 3 أطفال قتلوا وأصيب آخرون بجروح قرب خزان مياه في مدينة «حيس» شرقي الحديدة، في القصف الحوثي الحاقد.

ودأبت ميليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في الحديدة، حيث تقصف المناطق السكنية، رداً على هزائمها المتلاحقة أمام القوات اليمنية المشتركة. وتستمر الميليشيات الإيرانية في انتهاك المواثيق الإنسانية والقوانين الدولية، في وقت تعمل القوات الشرعية، بدعم من التحالف الدولي، على تحرير البلاد من شر الحوثي.