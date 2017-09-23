5 نصائح للتوافق والاستعداد لضريبة القيمة المضافة

حوار: حسام عبد النبي

حدد براتيك شاه، الشريك في شركة «دبليو تي أس دروفا كونسلتانتس» والخبير الضريبي، خمس نصائح لتكون الأعمال متوافقة مع ضريبة القيمة المضافة وجاهزة للتطبيق، وقال: إن أولها ضرورة تشكيل لجنة توجيهية داخلية مع مسؤول لإدارة المشروع ومتابعة التقدم الكلي لخطة العمل خلال 100 يوم، ثم البدء في رسم تفاصيل المعاملات التجارية وتحديد تأثير ضريبة القيمة المضافة على التمويل والمشتريات والشؤون القانونية والموارد البشرية والمبيعات وسلسلة التوريد وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف في حوار مع «الاتحاد» أن النصيحة الثالثة تشمل إعداد خريطة طريق لدراسة تأثير تحويل ضريبة القيمة المضافة إلى استراتيجية تنفيذ فعلية.

وذكر أنه يتعين على الأعمال تنفيذ بعض التغييرات على صعيد سياسات وإجراءات عملياتها الأساسية، والمستندات والسجلات وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية التي تحتفظ بها مع ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك جاهزية تكنولوجيا المعلومات أو تخطيط موارد المشاريع، لافتاً إلى أن النصيحة الخامسة، تتمثل في اختبار أنظمة تكنولوجيا المعلومات وتخطيط موارد الأعمال الجديدة، وإجراء تدريبات توعية للموظفين وتحديد إجراءات معايير التشغيل الجديدة بحيث يمكن التسجيل لضريبة القيمة المضافة في الوقت المحدد.

أدنى معدل