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وقفة احتجاجية نسائية في الجوف ضد الإرهاب الحوثي
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تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018

الجوف (الاتحاد)

نظم أهالي مدنية «الحزم» بمحافظة الجوف، أمس، وقفة احتجاجية نسائية تندد بمجزرة استهداف عرس زواج بمحافظة الجوف من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية والتي راح ضحيتها ثلاث نساء وطفلتين.

وأدانت الوقفة استهداف المدنيين من النساء والأطفال بعرس أحد النازحين بمدينة الحزم، مطالبين الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإنقاذ المواطنين العزل والمناطق السكنية من استهدافهم بالقذائف والصواريخ التي راح ضحيتها العشرات من النساء والأطفال. وألقيت في الوقفة الاحتجاجية كلمات من أقارب الضحايا والتي طالبت بسرعة محاكمة الخلايا الإرهابية التي ثبت تورطهم في حوادث الألغام والعبوات الناسفة في الشوارع العامة وراح ضحيتها عشرات المواطنين الأبرياء في محافظة الجوف.

     
 