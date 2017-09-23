«الدار» ترسي 9 عقود بقيمة 5.4 مليار درهم

سيد الحجار (أبوظبي)

أرست شركة الدار العقارية منذ مطلع 2016، وحتى منتصف العام الحالي، 9 عقود، تصل قيمتها إلى 5.4 مليار درهم، تتضمن أعمالاً إنشائية في 7 مشاريع عقارية هي «ياس ايكرز» و«وست ياس» و«مايان» في جزيرة ياس، إضافة إلى مشروعي «جزيرة الناريل» بالبطين و«المريف» في مدينة خليفة، بجانب مشروع «شمس ميرا» في جزيرة الريم، و«توسعة الجيمي مول» بالعين.

وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة لـ «الاتحاد»: إن النصف الأول من العام الحالي شهد ترسية «الدار» عقوداً إنشائية بقيمة 2.2 مليار درهم لمشروعي «ياس إيكرز» و«مايان»، مشيراً إلى ترسية العقد الرئيس لتطوير «مايان» في جزيرة ياس، على شركة «غنتوت للمقاولات العامة» بقيمة 500 مليون درهم خلال شهر أبريل الماضي، وذلك لإنشاء 5 أبراج، تتكون من 11 طابقاً، وتضم 512 وحدة سكنية، 19 منها عبارة عن فلل فاخرة.

وأضاف، أن الشركة أرست العقد الرئيس لتطوير أول 3 مراحل من مشروع «ياس إيكرز» على شركة «تروجان» للمقاولات العامة، بقيمة 1.7 مليار درهم، خلال مايو الماضي، وذلك لإنجاز 652 من الفلل والتاونهاوس، وملعب الجولف، ونادي الغولف، والمسجد، ومحال التجزئة، والنوادي المجتمعية بالمشروع.

ولفت الذيابي إلى بيع معظم الفلل التي تم طرحها للبيع بمشروع «ياس ايكرز»، حيث تم طرح 3 مراحل، ضمت 652 فيلا، بواقع 267 بالمرحلة الأولى، و125 بالثانية، فيما اشتملت المرحلة الثالثة على 260 وحدة سكنية.