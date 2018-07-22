قتلى وجرحى بعمليات إرهابية في عدن

بسام عبد السلام (عدن)

أصيب نائب مدير أمن عدن العقيد علي الذيب أبو مشعل الكازمي، أثناء الاشتباك مع مسلحين مطلوبين أمنياً في مديرية «الشيخ عثمان» بمدينة عدن، جنوب البلاد. وأفاد مصدر أمني، إن مطلوباً أمنياً يُدعى (س.ع) ألقى قنبلة يدوية كانت بحوزته صوب العقيد أبو مشعل الكازمي، الذي كان يقود عملية مداهمة أمنية للقبض على عصابة خارجة عن النظام والقانون في منطقة «الممدارة» بمديرية الشيخ عثمان، موضحاً أن الهجوم أسفر عن إصابة العقيد، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وأكد المصدر القبض على المطلوب الأمني وإيداعه السجن واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه تمهيداً لإحالته للعدالة، فيما فر 4 آخرون كانوا معه إلى جهة مجهولة ويجري ملاحقتهم للقبض عليهم.

وجددت وزارة الداخلية تأكيدها بأن الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار والسكينة العامة، موضحة أنها ستواصل أداء واجباتها ومهامها الملقاة على عاتقها بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه.

إلى ذلك، قتل 3 جنود ومدني وأصيب 3 آخرون بجراح إثر هجوم مسلحين مجهولين على طقم عسكري أثناء مروره في منطقة «الدرين» بمديرية المنصورة، وسط محافظة عدن.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» أن مسلحين نصبوا كميناً لطقم عسكري يتبع قوات الجيش المرابطة في جبهة «كرش» ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وأصيب آخرون بجراح، مشيراً إلى أن أحد المدنيين قتل وأصيب آخر أثناء تواجدهم بالقرب من موقع الحادثة. وقال المصدر، إن الهجوم وقع فجر أمس أثناء مرور الطقم من أحد الشوارع، حيث تم الترصد للجنود ونهب أسلحتهم من قبل المهاجمين، مشيراً إلى أن الأهالي قاموا بإسعاف المصابين ونقلهم إلى أحد المستشفيات وحالة بعضهم خطيرة.

وفي ذات السياق اغتال مسلحون مجهولون أحد رجال الدين في مدينة عدن، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة. وأفاد شهود عيان لـ«الاتحاد» أن مسلحين يستقلون سيارة نوع «هيلوكس» أطلقوا النار على الشيخ محمد راغب بازرعة في منطقة «المعلا دكة» عقب خروجه من صلاة المغرب، موضحاً أن الهجوم أسفر عن مقتل الإمام فيما فر المسلحون إلى جهة مجهولة. وأدانت وزارة الأوقاف والإرشاد عملية الاغتيال وطالبت بعدم السكوت عليها، مطالبة بوقفة حازمة وصارمة من أفراد المجتمع والأجهزة الأمنية للتصدي للاعتداءات التي تطال الشيوخ والعلماء. وجددت الوزارة في بيان صادر عنها دعوتها للجهات الأمنية والمختصة في عدن إلى الوقوف بحزم إزاء ما يتعرض له خطباء وأئمة مساجد ودعاة وعلماء مدينة عدن من اغتيالات متكررة، داعيةً إلى سرعة ملاحقة وضبط الجناة وتقديمهم للعدالة حتى ينالوا جزاءهم الرادع. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال الإرهابية تهدف لإبقاء مدينة عدن مظلمة وفارغة من وجود العلماء والدعاة والمصلحين المشهود لهم بالوسطية والاعتدال ليخلو الجو لهذه العصابات الإجرامية المتطرفة الاستمرار بالعبث بأمن وسلامة الوطن والمواطنين على حد سواء.