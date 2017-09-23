35 ألف منتج في «جيتكس شوبر 2017»

دبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم، في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض جيتكس شوبر 2017، للإلكترونيات والتقنيات الاستهلاكية، بمشاركة واسعة من كبريات العلامات التجارية العالمية وشركات التجزئة الإقليمية التي تعرض 35 ألف منتج تقني استهلاكي، بينها الأحدث والأذكى، في قاعات زعبيل 3 و4 و5 و6 على مدار ثمانية أيام حتى 30 سبتمبر.

ويقدم المعرض أفضل العروض على أحدث الأجهزة والكماليات الإلكترونية، ويستقبل المتسوقين لاثنتي عشرة ساعة يومياً، بين الساعة 11:00 صباحاً و11:00 مساءً، وسوف يكون بانتظار المتسوقين أكثر من 100 جائزة يقدمها المعرض، علاوة على ما يقدّمه العارضون من كبريات شركات التجزئة والعلامات التجارية كل ساعة خلال الحدث من صفقات مجمعة وعروض سعرية. ويعرض جيتكس شوبر، بوصفه وجهة شاملة لتسوق جميع الاحتياجات التقنية الاستهلاكية، مجموعة واسعة من الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والحاسوب المحمولة والتقنيات القابلة للارتداء، والساعات الذكية والكاميرات وأنظمة الألعاب وأجهزة الواقع الافتراضي وغيرها.