«الشرعية» تتقدم في «حيران» وتكبد الميليشيات خسائر فادحة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)
لقي العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم إثر عملية هجوم نوعية نفذتها مجموعة خاصة في الجيش اليمني، على عدد من مواقع المليشيا بمديرية «شداء» غرب محافظة صعدة.
وأكد العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث عاصفة، أن مجموعة خاصة تابعة للواء نفذت مساء السبت عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا بالقرب من «جبل تويلق»، بجبهة «شداء». وأوضح العميد العجابي بأن العملية أسفرت عن مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في المواقع، وتمكن أفراد الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.
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إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف العربي دمرت مركزاً للقيادة والاتصال تابعاً لميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن الطائرات استهدفت بأربع غارات صباح أمس، مركزاً قيادياً للميليشيات في «المعهد التقني» بمنطقة «عَمْد» بمديرية «عنس» شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.
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وفي السياق، قال أهالي المنطقة إن مسلحين حوثيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون، أمس، عندما انفجر لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق، لدى مرور مركبة عسكرية للحوثيين شرقي مدينة التحيتا.
وفي محافظة تعز، صدت قوات الجيش، أمس، هجوماً لمليشيا الحوثي على مواقع في مديرية «مقبنة». وذكر مصدر ميداني إن معارك عنيفة تركزت في «جبل العويد» عقب محاولة المليشيا الهجوم، شاركت خلالها مدفعية الجيش في العمليات. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وإجبار المليشيا الحوثية على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
وأوضحت المصادر أن المعارك امتدت إلى مناطق «المضابي، والنبيع، والبركنة». إلى ذلك، أقدمت المليشيا على تفجير منزل المواطن عبدالباسط العبدلي، في مديرية ذاتها. وفي الجبهة الغربية للمدينة، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين المليشيا الحوثية الانقلابية تركزت في محيط الدفاع الجوي والمطار القديم و«تبة ياسين»، في جبهة «الضباب». بموازاة ذلك، قصفت مدفعية الجيش عدة مواقع تتمركز فيها المليشيا بالجبهة الغربية، تركزت في منطقة «الصياحي، وتبة مؤكنة»، ومناطق شرقي «جبل المنعم».