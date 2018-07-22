«الشرعية» تتقدم في «حيران» وتكبد الميليشيات خسائر فادحة

عقيل الحلالي، وكالات (صنعاء، الحديدة)

لقي العشرات من عناصر الميليشيا الانقلابية مصرعهم إثر عملية هجوم نوعية نفذتها مجموعة خاصة في الجيش اليمني، على عدد من مواقع المليشيا بمديرية «شداء» غرب محافظة صعدة.

وأكد العميد محمد عبدالله العجابي، قائد اللواء الثالث عاصفة، أن مجموعة خاصة تابعة للواء نفذت مساء السبت عملية التفافية هجومية ناجحة على مواقع المليشيا بالقرب من «جبل تويلق»، بجبهة «شداء». وأوضح العميد العجابي بأن العملية أسفرت عن مقتل جميع عناصر المليشيا المتواجدين في المواقع، وتمكن أفراد الجيش من استعادة كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بقوات التحالف العربي من تحرير عدد من القرى والمواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية «حيران» شمالي محافظة حجة. وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة، أمس السبت، ضد المليشيات تمكنت خلالها من تحرير ما تبقى من قرية «الجَعْدَة» وقرية «الحَرَامِلَة» التابعتين لمديرية «حيران» إضافة إلى تحرير مواقع أخرى شرقي وادي حيران باتجاه مديرية حرض. وأضاف بأن مليشيات الحوثي الإيرانية تكبدت خلال المواجهات عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في المعدات القتالية، فيما تمكن الجيش من أسر 10 من عناصر المليشيات معظمهم من الأطفال.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بأن طائرات التحالف العربي دمرت مركزاً للقيادة والاتصال تابعاً لميليشيات الحوثي في محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وأوضحت المصادر أن الطائرات استهدفت بأربع غارات صباح أمس، مركزاً قيادياً للميليشيات في «المعهد التقني» بمنطقة «عَمْد» بمديرية «عنس» شرق مدينة ذمار ما أدى إلى تدمير المركز ومقتل وجرح عدد من عناصر الميليشيات.

وفي محافظة الحديدة، شنت قوات «ألوية العمالقة» مسنودةً بالتحالف العربي، أمس، هجوماً على منطقتي «السويق والمغرس»، آخر جيوب الانقلابيين في مديرية التحيتا. وذكرت مصادر عسكرية، أن ألوية العمالقة وبإسناد جوي من التحالف العربي بدأت هجوماً واسعاً على مواقع ومخابئ ميليشيات الحوثي في منطقتي المغرس والسويق، جنوب التحيتا، مشيرة إلى أن الهجوم يهدف إلى القضاء وبشكل نهائي على تواجد الحوثيين في هاتين المنطقتين، في خطوة تؤمن مدينة التحيتا وبقية المناطق المحررة في المديرية، وتمهد للتقدم شرقاً باتجاه مدينة زبيد التي تبعد شرقاً نحو 10 كيلومترات. وقصف طيران التحالف أهدافاً لميليشيات الحوثي في منطقتي المغرس والسويق، واستهدف أيضاً الغارات تحركات الحوثيين على الطريق بين التحيتا وزبيد.

وفي السياق، قال أهالي المنطقة إن مسلحين حوثيين قتلا وجرح ثلاثة آخرون، أمس، عندما انفجر لغم أرضي زرعته الميليشيات في وقت سابق، لدى مرور مركبة عسكرية للحوثيين شرقي مدينة التحيتا.

وفي محافظة تعز، صدت قوات الجيش، أمس، هجوماً لمليشيا الحوثي على مواقع في مديرية «مقبنة». وذكر مصدر ميداني إن معارك عنيفة تركزت في «جبل العويد» عقب محاولة المليشيا الهجوم، شاركت خلالها مدفعية الجيش في العمليات. وبحسب المصادر فإن قوات الجيش تمكنت من صد الهجوم وإجبار المليشيا الحوثية على التراجع بعد سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.

وأوضحت المصادر أن المعارك امتدت إلى مناطق «المضابي، والنبيع، والبركنة». إلى ذلك، أقدمت المليشيا على تفجير منزل المواطن عبدالباسط العبدلي، في مديرية ذاتها. وفي الجبهة الغربية للمدينة، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وبين المليشيا الحوثية الانقلابية تركزت في محيط الدفاع الجوي والمطار القديم و«تبة ياسين»، في جبهة «الضباب». بموازاة ذلك، قصفت مدفعية الجيش عدة مواقع تتمركز فيها المليشيا بالجبهة الغربية، تركزت في منطقة «الصياحي، وتبة مؤكنة»، ومناطق شرقي «جبل المنعم».