«اتصالات» توفر «آيفون 8» اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اتصالات عن توفيرها هواتف آيفون الجديدة iPhone 8 وiPhone 8 Plus ابتداءً من اليوم من خلال موقعها الإلكتروني www.etisalat.ae وعبر جميع مراكز البيع التابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال خالد الخولي -الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «يسعدنا أن نقدم لعملائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة أحدث إصدارات هواتف iPhone بنفس موعد الإطلاق العالمي. وأضاف أن برنامج «iPhone مدى الحياة» الحصري تم إطلاقه في العام الماضي لأول مرة في دول الإمارات ليسهل من عملية الترقية لأحدث هواتف iPhone. كما يمكن لعملاء اتصالات الحصول على هواتف iPhone الجديدة والاستمتاع بميزات هذه الأجهزة عبر شبكة 4G LTE الأسرع في الدولة مع خيارات «الدفع الذكي» لمدة 12 شهراً أو 18 شهراً أو 24 شهراً.

أما هاتف iPhone X سيكون متاحاً للحجز المسبق من اتصالات في 27 أكتوبر.