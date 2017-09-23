الإمارات تشارك في مؤتمر «الحزام والطريق للتعاون الاقتصادي» بالصين

أبوظبي (الاتحاد)

أكد بدر أحمد المشرخ، الملحق التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين، قوة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، والتي تترجمها معدلات النمو المتقدمة للعلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات الدورة السابعة لمؤتمر ومنتدى ومعرض «مبادرة الحزام والطريق للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي والفرص الاستثمارية، والتي عقدت في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان الصينية مؤخراً.

وتابع أن الصين أصبحت الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات خلال عام 2016 مع تسجيلها حجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ نحو 46 مليار دولار، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة. وأكّد أن بيئة الأعمال الإماراتية الرائدة نجحت في جذب أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة، فيما بلغت حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين نحو 2.1 مليار دولار خلال عام 2016.

وأضاف أن من ضمن أبرز العوامل التي عززت تنوع التبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب المبادرة التنموية الرائدة «الطريق وحزام الحرير»، ما يمكن أن نطلق عليه جسر الحرير الذي يرتبط الإمارات والصين بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعياً تغطي مختلف المدن الصينية الرئيسية، ما أسهم في توفير مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والعلمي والتقني ومشاركة المعرفة والخبرات.

وأوضح أن رؤية الإمارات الاقتصادية التنموية تلتقي في كثير من القواسم المشتركة مع التوجهات في الرؤية الاقتصادية التنموية الواسعة النطاق لمبادرة «حزام واحد وطريق واحد»، والتي تحرص الإمارات على دعمها والمساهمة فيها بفعالية. وشارك في فعاليات المؤتمر أكثر من 500 شخصية ممثلين عن مختلف القطاعات الاقتصادية الحكومية، ومن القطاع الخاص الصيني والبعثات الدبلوماسية في الصين والشركات الدولية العاملة في مقاطعة فوجيان الصينية.