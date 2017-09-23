134 ألف غــرفة فندقيــة في دبي نهاية 2018

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت أعداد المنشآت الفندقية والدور المخصصة للإقامة القصيرة في دبي نمواً قياسياً خلال الفترة من 2011 وحتى منتصف العام 2017، بلغت نسبته 51.5% وفقاً لتقديرات «اقتصادية دبي» التي قدرت إجمالي عدد هذه المنشآت بنحو 942 منشأة.

وعزت دراسة أجرتها «اقتصادية دبي» حول تاريخ تطور القطاع الفندقي في إمارة دبي، النمو المتسارع في وتيرة أعداد الشركات العاملة الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامات القصيرة في دبي، إلى النهضة السياحية التي تشهدها الإمارة والنمو القياسي في أعداد السياح والتي عززت من جاذبية القطاع للاستثمارات لتلبية الطلب المتسارع.

وفي ظل النموّ المطّرد الذي شهده قطاع الضيافة والسياحة ككلّ في دبي خلال السنوات الأخيرة، يتهافت رجال الأعمال المحليون والشركات العالمية الكبرى على إطلاق أو توسيع محفظة مشاريعهم السياحية في هذا السوق المزدهر، إذ من المتوقع وفقاً لتقرير صادر عن شركة كولييرز إنترناشيونال أن يصل عدد الغرف الفندقية في دبي إلى 134 ألف غرفة خلال العام 2018، بزيادةٍ ملحوظة على الـ 100 ألف غرفة في العام 2016 والـ 118 ألف غرفة المتوقع الوصول إليها بنهاي العام الجاري.

وأشارت دراسة «اقتصادية دبي»، والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها أن عدد الشركات العاملة في الفنادق والمنشآت والدور المخصصة للإقامة القصيرة بلغ 942 شركة و942 نشاطاً بواقع نشاط لكل رخصة، لافتة إلى أن الفنادق استحوذت على 55.3% من إجمالي الأنشطة، تلتها الشق الفندقية بنسبة 27.2%، فيما توزعت النسبة المتبقية على التصنيفات الأخرى التي ضمت تأجير بيوت العطلات والنزل وبيوت الشباب والمنتجعات.