اغتيال ناشطة سورية معارضة وابنتها الصحفية في اسطنبول

اسطنبول (أ ف ب)

أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الجمعة، أنه تم العثور على الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات مقتولتين طعنا بسكين في شقتهما في اسطنبول.



وذكرت وكالة "دوغان" للأنباء أن الشرطة التركية عثرت على جثتي عروبة (60 عاما) وابنتها حلا (22 عاما) مساء أمس الخميس بعد تلقيها بلاغا من أقرباء المرأتين القلقين بعد عجزهم عن الاتصال بهما.



وأضافت الوكالة أن جيران المرأتين، اللتين كانتا تسكنان في منطقة "اوسكودار" على ضفة اسطنبول الآسيوية، أكدوا أن الضحيتين طعنتا في رقبتيهما.



من جهتها، أفادت صحيفة "حرييت" التركية أن المرأتين قُتلتا قبل بضعة أيام وأن جثتيهما وجدتا غارقتين بمواد تنظيف لتأخير انبعاث رائحة التحلل منهما.

وأكدت شذى، شقيقة عروبة، مقتل الأخيرة وابنتها على "فيسبوك" فكتبت "اغتالت يد الظلم والطغيان أختي الدكتورة عروبة بركات وابنتها حلا بركات في شقتهما في اسطنبول... ننعي أختنا المناضلة الشريدة التي شرّدها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرا في أرض غريبة... إنا لله وإنا إليه راجعون".

