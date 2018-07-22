محمد بن راشد: إسعاد الإنسان وحفظ كرامته أولوية

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،

أولوية إسعاد الإنسان واحترامه، وحفظ حقوقه وكرامته، بصرف النظر عن جنسيته وديانته وطائفته وثقافته، وقال سموه :«إن الإنسان هو أسمى مخلوقات الباري عز وجل، يجب احترامه وتكريمه، ومراعاة مشاعره الإنسانية والدينية والقومية وغيرها»، جاء ذلك لدى تفقد سموه - يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات- مرافق مطار دبي الدولي واطمأن خلالها على راحة المسافرين، وتسهيل إجراءات سفرهم، ووصولهم من وإلى المطار.

وشدد سموه على أهمية استقبال ضيوف الإمارات بابتسامة ووجه بشوش، وبالكلمة الترحيبية الطيبة التي تعكس أصالة شعبنا، وأخلاقه العربية الإسلامية الحميدة والنبيلة.

وأعرب سموه خلال جولته عن سعادته وارتياحه للخدمات الراقية التي تقدمها الجهات المعنية كافة في مطار دبي الدولي إلى مستخدمي المطار من مغادرين وقادمين، مؤكداً سموه ضرورة أن يبقى مطار دبي الدولي، ومطارات ومنافذ الدولة البحرية والجوية والبرية كافة الواجهة الحضارية التي تعكس روح وأصالة المواطنة الصالحة، والقيم الإنسانية النبيلة التي يتميز بها شعبنا ومجتمع الإمارات عموماً.