وفاة أغنى امرأة في العالم

أ ف ب

توفيت ليليان بيتانكور وريثة شركة «لوريال» الفرنسية العملاقة لمستحضرات التجميل وأغنى امرأة في العالم بحسب تصنيف «فوربز»، ليل الأربعاء الخميس عن 94 عاماً، على ما أعلنت عائلتها.

وكتبت ابنتها فرنسواز بيتانكور مييرز في بيان «توفيت ليليان بيتانكور خلال الليل في دارتها. كانت ستحتفل بعيد ميلادها الخامس والتسعين في 21 أكتوبر. وقد رحلت والدتي بهدوء».

وقدرت مجلة «فوربز» الأميركية ثروة بيتانكور في العام 2017 بنحو 40 مليار دولار وكانت أغنى امرأة وتحتل المرتبة الرابعة عشرة بين أثرى أثرياء العالم.

وكانت مصابة بمرض الزهايمر ما جعلها تبتعد عن الحياة العامة في 2012 وهي السنة التي غادرت فيها مجلس إدارة «لوريال» وتخلت عن كل منصب إداري في المجموعة.

وتشكل شركة «تيتيس» العائلية القابضة التي ترأسها ابنتها فرنسواز المساهم الأكبر في «لوريال» مع 33,05% من الحصص.