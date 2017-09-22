مجلس التعاون يشارك في القمة العالمية للبيئة بنيويورك

نيويورك(وام)

شارك الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة الاتفاقية العالمية للبيئة برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

تهدف القمة، التي حضرها العديد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين في الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى حشد دعم المجتمع الدولي لمواجهة تنامي التهديدات التي تواجه البيئة على الصعيد الدولي ووضع الحلول الكفيلة بمواجهة ما يهدد البيئة وإصدار ميثاق عالمي لحماية البيئة بناءً على اتفاق باريس بشان المناخ بهدف الوصول إلى معاهدة دولية ملزمة لحماية البيئة.

كما التقي الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للدور الفاعل لمجلس التعاون في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودعمه لجهود الأمم المتحدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين واقترح آلية لعقد لقاءات تشاورية دورية منتظمة بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والأمانة العامة للأمم المتحدة لتعزيز التعاون السياسي المشترك .

من جانبه أشاد الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق بتعزيز التعاون والتنسيق السياسي المشترك مع الأمم المتحدة إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية وأعرب عن دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة .