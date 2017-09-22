أدلة إرهاب قطر دامغة والحل خليجي

عواصم (وكالات)

أكد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن على قطر الالتزام بوقف دعم الإرهاب والتطرف، وتمويل الجماعات الإرهابية، والتدخل في شؤون الدول الأخرى، من أجل حل الأزمة.

وقال: «إن هناك أدلة ووثائق دامغة حول التدخلات القطرية في شؤون بلاده ومصر والإمارات والبحرين والكويت، ومحاولة إشعال الفتنة بين السلطة الفلسطينية وحماس، وإيواء إرهابيين مطلوبين، وشدد على أن حل الأزمة سيكون خليجياً.

وأكد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، أن الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب ثابتة على موقفها في مقاطعة قطر، في ظل عدم وجود أرضية مشتركة للوصول إلى حل الأزمة، وقال في حديث لـ«سكاي نيوز عربية»: «إن أزمة قطر يجب أن يكون لها حل جذري وجدي حتى لا نضطر للعودة إلى الخلاف بعد فترة»، وأشار إلى أن خطاب أمير قطر تميم بن حمد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لم يأت بأي جديد.

واحتشد متظاهرون، أمس، أمام فندق لندن في نيويورك مقر إقامة أمير قطر تميم بن حمد، للتنديد بما يقوم به النظام الحاكم من ممارسات ضد الدول العربية. وكشف تقرير في موقع «نيو أوروبا» عن تمويل الحكومة القطرية مؤسسة خيرية مشبوهة، مقرها لندن، خضعت أعمالها للتدقيق في بلدان عدة، لارتباطها بالتطرف، وأوضح «أن منظمة المعونة الإسلامية تلقت ما لا يقل عن مليون يورو منذ عام 2011 من الحكومة القطرية، أو من جمعيات خيرية تدعمها الدوحة».