محمد بن راشد: الإمارات تتخذ من الابتكار في العمل الحكومي نهجاً ووسيلة لإحداث الفارق

دبي (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، أن دولة الإمارات تتخذ من الابتكار في العمل الحكومي نهجاً، وترى فيه ضرورة مستقبلية ملحة وليس مجرد أداة تكميلية أو حاجة مرحلية بل أساس تطور الأمم وتفوقها لذلك نتبناه محركاً ووسيلة عملية لإحداث فارق إيجابي في حياة المجتمع.

جاء ذلك، خلال زيارة سموه مقر مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي بدبي، حيث شهد سموه جانباً من أعمال البرنامج التدريبي للدفعة الثالثة لدبلوم الابتكار الحكومي.

وأطلق سموه الموقع الإلكتروني لحزمة أدوات الابتكار باللغة العربية، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، وهدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

وقال سموه: «علمتنا الحياة أن استمرار الإنسان وتطوره مرتبط بقدرته على ابتكار الحلول لأي تحديات، لذلك اخترنا الابتكار نهجاً وعملنا على تأهيل كوادر ونخب من أبناء الإمارات ليقودوا مسيرته، ويقدموا ما يساهم في تطوير مستقبل دولتنا ورفاه وسعادة شعبنا».