عودة هداف بعد 566 يوماً

عبدالله عامر وعبد الله القواسمة (الظفرة)

أحسن الظفرة استغلال ركلتي الجزاء، اللتين احتسبهما الحكم عبد الله العاجل لمصلحته، في مباراة الشارقة مساء أمس، ليحقق من خلالهما انتصاره الأول في البطولة، ويمضى لبلوغ النقطة الرابعة في مسيرته بدوري الخليج العربي.

فريد علي الخبير التحكيمي أكد لـ «الاتحاد» صحة الحالتين اللتين احتسبت على إثرهما ركلتي الجزاء، إذ جاءت الأولى بعدما تعرض المحترف العراقي مهند كرار إلى الإعاقة من قبل أحمد «ديدا» حارس الشارقة بالدقيقة الأولى، لينبري أحمد علي لتنفيذ الركلة بنجاح، قبل أن يعود أحمد علي نفسه ويقع داخل المنطقة إثر عرقلة الظنحاني، وكان البرازيلي ألميدا قد انبرى لتنفيذ الركلة الثانية بنجاح في الدقيقة 28.

وإذا كان أحمد علي قد أعلن عن عودته بقوة من خلال هذه المباراة إثر أدائه القوي في وسط الميدان ونجاحه في إحراز الهدف الأول لفريقه، والذي يعتبر الأول له كذلك بعد انقطاع دام 566 يوماً على آخر هدف له في البطولة، وكان قد أحرزه بمرمى بني ياس في شهر مارس عام 2016، فإن البرازيلي ألميدا كان على الوعد به كذلك بعدما أحرز أمس هدفه الرابع في البطولة، حيث جاءت أهدافه الثلاثة السابقة في مرمى الإمارات بالجولة الأولى.

ويعتبر انتصار الظفرة، أمس، الثاني الذي يحققه على أرضه أمام الشارقة في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، إذ جاء الفوز الأول في المرحلة الثانية من موسم 2014-2015 وبنتيجة 2-0، في حين أن المباريات كافة التي جمعتهما على هذا الملعب في عهد الاحتراف كان الشارقة يعود منها إما فائزاً أو متعادلاً.

ونجح محمد قويض، المدير الفني السوري للظفرة، أمس، في التفوق على نظـيره البرتغالي بيسيرو مدرب الشارقة، وفي ثاني مواجهة تجمع المدربين وجهاً لوجه، إذ كان قد تواجها في المرحلة الثانية لبطولة الدوري الموسم الماضي على الملعب ذاته، لتنتهي المباراة حينها بالتعادل السلبي.