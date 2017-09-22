عودة هداف بعد 566 يوماً

عبدالله عامر وعبد الله القواسمة (الظفرة)
أحسن الظفرة استغلال ركلتي الجزاء، اللتين احتسبهما الحكم عبد الله العاجل لمصلحته، في مباراة الشارقة مساء أمس، ليحقق من خلالهما انتصاره الأول في البطولة، ويمضى لبلوغ النقطة الرابعة في مسيرته بدوري الخليج العربي.
فريد علي الخبير التحكيمي أكد لـ «الاتحاد» صحة الحالتين اللتين احتسبت على إثرهما ركلتي الجزاء، إذ جاءت الأولى بعدما تعرض المحترف العراقي مهند كرار إلى الإعاقة من قبل أحمد «ديدا» حارس الشارقة بالدقيقة الأولى، لينبري أحمد علي لتنفيذ الركلة بنجاح، قبل أن يعود أحمد علي نفسه ويقع داخل المنطقة إثر عرقلة الظنحاني، وكان البرازيلي ألميدا قد انبرى لتنفيذ الركلة الثانية بنجاح في الدقيقة 28.
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ويعتبر انتصار الظفرة، أمس، الثاني الذي يحققه على أرضه أمام الشارقة في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري، إذ جاء الفوز الأول في المرحلة الثانية من موسم 2014-2015 وبنتيجة 2-0، في حين أن المباريات كافة التي جمعتهما على هذا الملعب في عهد الاحتراف كان الشارقة يعود منها إما فائزاً أو متعادلاً.
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