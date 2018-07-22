رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يهنئون سلطان عُمان بيوم النهضة المباركة

إمارات الدولة (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، وذلك بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد.

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بمناسبة يوم النهضة المباركة لبلاده.

وقال سموه عبر «تويتر»: «أبارك لأخي جلالة السلطان قابوس المعظم ذكرى النهضة المباركة.. وأبارك لإخواني شعب عُمان الشقيق مسيرة تاريخية مع هذا القائد العظيم.. الذي عرفه العرب جميعاً بحكمته وحنكته.. وقاد عُمان ببصيرة استثنائية استحق عليها احترام العالم».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان الشقيقة، بذكرى يوم النهضة المجيد.