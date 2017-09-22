«ليمونة» تتسبب في وفاة فتاة أرجنتينية

بوينوس ايرس (أ ف ب)

توفيت فتاة أرجنتينية في الثانية عشرة من العمر، بعد تناولها ليمونة تحوي جرعة قاتلة من مبيد الحشرات المحظور «فورادان»، بحسب ما كشفت السلطات القضائية التي فتحت تحقيقاً لمعرفة مدى انتشار هذا المنتج الممنوع في بساتين الليمون في شمال شرق الأرجنتين.

وقد بيّن تشريح الجثة أن المنتج السام مسؤول عن وفاة الفتاة التي أكلت ليمونة من بستان في شمال شرق البلاد، حيث تنتشر زراعة الحمضيات على نطاق واسع.

وفي التاسع من سبتمبر، لمّت الفتاة ليمونة عن الأرض، وهي في طريقها إلى الكنيسة مع قريبها في مدينة مبوروكويا في منطقة كوريينتيس. وبعيد أكلها، راحت ترتجف وتتقيأ وتوفيت قبل وصولها إلى المستشفى.

واستجوب المحققون عمالاً في مزرعة مجاورة، لكن لم يوقفوا أحداً بعد في إطار هذا التحقيق.

ويشتبه في أن المادة الكيميائية عينها تسببت بنفوق 200 كلب في يوليو الماضي.