وزير تجارة إندونيسيا يتوجه إلى أميركا وسط الحرب التجارية

جاكرتا (د ب أ)

ترسل الحكومة الإندونيسية وفدها التجاري إلى أميركا اليوم الاثنين، لتعزيز التجارة مع أكبر اقتصادات العالم وسط الحرب التجارية العالمية المتزايدة.

وذكرت صحيفة «جاكرتا بوست» أمس أن الوفد،الذي يقوده وزير التجارة الإندونيسي إنجارتياستو لوكيتا، يستهدف كسب دعم واشنطن، عقب توجه الولايات المتحدة إلى سياسة مراجعة نظامها العام للأفضليات بالنسبة لإندونيسيا.

واعتبرت الحكومة الأميركية أن جاكرتا وضعت عدداً من الحواجز التجارية والاستثمارية كان لها تأثيرات سلبية خطيرة على التجارة الأميركية.

وأظهرت بيانات مكتب الممثل التجاري الأميركي أنه في عام 2016، كانت إندونيسيا تحتل المركز الـ35 بين أكبر الأسواق المستورِدة للسلع الأميركية، ومع ذلك سجلت الولايات المتحدة عجزاً تجارياً بلغ 13.2 مليار دولار.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير الإندونيسي إنجارتياستو الممثل التجاري الأميركي السفير روبرت لايتهايزر لمناقشة مراجعة النظام العام للأفضليات. كما يلتقي إنجارتياستو نظيره الأميركي ويلبور روس.