طيور أليفة في فيتنام مهددة بالانقراض

هانوي (د ب أ)

كشف تقرير بيئي أمس الخميس، أن حب الفيتناميين للطيور الأليفة قد يؤدي إلى انقراض بعض الأنواع.

ومن بين 8047 طائر زينة معروضاً للبيع راجعتها منظمة «ترافيك» البيئية، ومقرها المملكة المتحدة، فإن 90% من الأنواع لا توجد بشأنها لوائح تنظم حركة التجارة.

وقالت كانيثا كريشناسامي القائمة بأعمال المدير الإقليمي للمنظمة في جنوب شرق آسيا، في بيان، إن «نتائج المسح تتفق مع الطلب المتزايد على الطيور المحلية في فيتنام».

وأضافت: «نظراً لأن التجارة في معظم الأنواع لا ينظمها القانون، فإن أعداداً كبيرة من الطيور يتم أسرها دون رؤية تحقق الاستدامة أو اهتمام بمدى تأثير ذلك على المجموعات البرية».

وعرضت، من أجل الحفاظ على الطيور البرية، أن تساعد فيتنام في وضع أطر تنظيمية لتجارة الطيور الأليفة.