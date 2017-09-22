الصيني «صوت الصمت» يحصد أبرز جوائز «الأردن للأفلام»



تاريخ النشر: الجمعة 22 سبتمبر 2017 عمّان (رويترز) حصد الفيلم الصيني «ساوند اوف ذا ساوندلس» أو (صوت الصمت) للمخرج «يانغ يو في» ثلاثاً من أبرز جوائز مهرجان الأردن الدولي للأفلام في دورته الخامسة التي أسدل الستار عليها أمس الأول. وفي حفل الختام فاز «صوت الصمت» بجوائز أفضل فيلم وأفضل ممثل وأفضل ديكور.وفاز الفيلم الإسباني «كان هناك مكان» بجائزة أفضل مونتاج، فيما فاز الفيلم الإيطالي «سبعة بيتزا» بجائزة أفضل تصوير. ونال فيلم «المنزل» من كوسوفو جائزتي أفضل ماكياج وأفضل إخراج. وشهد المهرجان تنافس 23 فيلماً بالمسابقة الرسمية. وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج الأردني فيصل الزعبي، من المخرجة الفرنسية صوفي بلانفيلان والمخرج الصيني هي تشن، وغيرهم.