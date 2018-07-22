تعزيز الحماية في متصفح «فاير فوكس كلار»

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أضافت شركة تطوير البرمجيات الأميركية «موزيلا» المزيد من خصائص حماية الخصوصية إلى متصفح الإنترنت «كلار» وهو إصدار الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي من متصفح الإنترنت «فايرفوكس».

ويركز «كلار» على تحقيق أقصى درجات الخصوصية للمستخدم إلى جانب وجود العديد من الوسائل التي تمنع ظهور الإعلانات أثناء التصفح ومنع مواقع الإنترنت من تتبع المستخدم.

ومن أشهر مزايا «كلار» قدرته على المسح الفوري لكل تاريخ ومحتوى التصفح بزر واحد على الشاشة.

وقد أضاف آخر تحديث للتطبيق طبقة حماية جديدة، من خلال استخدام «هوية اللمس» أو «هوية الوجه» لإعادة تنشيط جلسة التصفح على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل «آي.أو.إس» من «آبل».

وفي حالة انتقال أي مستخدم إلى موقع إنترنت مفتوح بالفعل على التطبيق، سيتأكد المتصفح «فاير فوكس كلار» من أن المستخدم مصرح له بالدخول إلى الموقع من خلال هذا الجهاز، ما يمنع أي شخص من سرقة أي هاتف غير مغلق والوصول إلى صفحة الحساب البنكي المفتوحة مثلا.