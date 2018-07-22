سرقة بيانات 1.5 مليون شخص في سنغافورة



تاريخ النشر: الإثنين 23 يوليو 2018 أبوظبي (الاتحاد) تعرضت قاعدة البيانات الصحية التابعة لحكومة سنغافورة لهجوم إلكتروني يوم الجمعة، أسفر عن سرقة البيانات الشخصية لـ1.5 مليون شخص؛ بينهم رئيس الوزراء لي هسين لونغ. وقال إريك هوه، رئيس «فاير آي» لأمن المعلومات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إن «السجلات الصحية تحتوي على معلومات ذات قيمة بالنسبة للحكومات وغالباً ما تستهدفها الجهات الفاعلة التي تهدد الدول القومية»، مضيفاً أن « العديد من الشركات والحكومات في جنوب شرق آسيا تهديدات إلكترونية، لكن القليل منها يدرك حجم المخاطر التي تشكلها، فيما تقوم هذه الجهات بجمع المعلومات بشكل متزايد من خلال عمليات التجسس الإلكتروني». وأكد أن سنغافورة «تصنف من الدول الرائدة في مجال الأمن الإلكتروني، ونود أن نرى المزيد من الحكومات تتبع تقدمها في الكشف عن الانتهاكات الإلكترونية، حيث يتيح الإفصاح عن مثل هذه الانتهاكات للمنظمات الأخرى اتخاذ خطوات لتحسين دفاعاتها ضد الهجمات المماثلة». ويتم استدعاء فريق فاير آي في كثير من الأحيان للرد على الانتهاكات الإلكترونية.