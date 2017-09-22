رئيس أوروجواي السابق نجم فيلم «القنب الهندي»

مونتيفيديو (أ ف ب)

يظهر رئيس أوروجواي السابق خوسيه «بيبي» موخيكا، في فيلم كوميدي حول القنب الهندي، يمزج بين وقائع تاريخية ومشاهد مفبركة.

ويرسل موخيكا في هذا العمل الكوميدي المصوّر على شكل وثائقي تحت عنوان «مهمة غير رسمية» بعثة إلى الولايات المتحدة تقضي مهمتها باستيراد 50 طنا من القنب الهندي إلى أوروجواي، حيث تباع الماريجوانا في الصيدليات منذ شهرين بموجب آلية قانونية فريدة من نوعها في العالم.

وصرح دني بريشنر الذي ساهم في هذا العمل إخراجاً وتمثيلًا، لوكالة فرانس برس، أن «الفيلم مزحة كبيرة».

وأكد أن موخيكا الذي تولى رئاسة أوروجواي من 2010 إلى 2015، ويظهر في مشاهد من الفيلم «كان يعلم أن هذا المشروع يتمحور حول فيلم هزلي عن الماريجوانا، لكننا تصرفنا بحرية كاملة من الناحية الفنية».

وحضر موخيكا الفيلم في عرض خاص مع زوجته لوسيا توبولانسكي التي عينت مؤخراً نائبة لرئيس أوروجواي، قال في ختامه، بحسب المخرج: «إن فيه الكثير من الهزل لمسألة جدية لهذه الدرجة».

وفي ديسمبر 2013، اعتمدت أوروجواي قانوناً مثيراً للجدل يجيز استهلاك القنب الهندي، وقد أثار هذا القانون الفريد من نوعه في العالم ضجة إعلامية كبيرة على الساحة العالمية عند اعتماده، لكن سكان البلاد لم يقتنعوا بجدواه، فقد أظهر استطلاع للآراء أُجري في تلك الفترة أن ثلثي السكان لا يوافقون عليه.