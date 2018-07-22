«إيرباص» تسجل صفقات جديدة في أداء قوي بمعرض «فارنبره»

فارنبره (الاتحاد)

أظهرت شركة «إيرباص» أداءً قوياً لطائراتها التجارية خلال معرض «فارنبره» للطيران 2018، حيث حققت مجموعة متنوعة من طائراتها نجاحات عديدة بما في ذلك عائلتا A220 وA330neo.

وخلال المعرض نجحت إيرباص في الفوز بصفقات جديدة شملت 431 طائرة (93 طلبية مؤكدة و338 مذكرة تفاهم). وتتكون هذه الصفقات من 60 طائرة من طراز A220-300 و 304 طائرات من عائلة A320 و42 طائرة من A330neo و25 طائرة من عائلة A350XWB.

يشار إلى أن الالتزام الموقع لـ 42 طائرة A330neo يتضمن طرازي A330-800neo و A330-900neo ما يظهر الحضور القوي الذي حظيت به هذه العائلة في معرض فارنبره.

وبعد تلك الصفقات التي أعلنت عنها إيرباص في معرض فارنبره، يصل إجمالي الصفقات هذا العام إلى 752 طائرة (354 طلبية مؤكدة و398 مذكرة تفاهم). وبيان مجمل الطائرات الـ 752 طائرة كالتالي: 120 طائرة A220 و481 طائرة من عائلة A320 و56 طائرة من عائلة A330 و75 طائرة من عائلة A350 و20 طائرة من طراز A380.

وقال إيرك شولتز، الرئيس التنفيذي للمبيعات في إيرباص للطائرات التجارية: «تظهر أعمالنا منذ مطلع العام، والالتزامات التي حصلنا عليها بنهاية المعرض، الطلب القوي على عائلات طائراتنا الرائدة انطلاقاً من أحدثها، عائلة A220 ذات السعة المقعدية التي تتراوح بين 100 و150 مقعداً، مروراً بالعائلة التي تتكامل معها A320 وتتمتع بسعة مقعدية تصل إلى 240 مقعداً، وصولاً إلى عائلاتنا عريضة الهيكل ومن بينها الطائرة الجديدة كلياً A330neo و A350XWB التي تتراوح سعتها المقعدية بين 250 إلى 370 مقعداً. وعلى رأس كل ذلك تأتى طائرة A380 التي تفتح الآن فرصاً جديدة للسوق الثانوية».