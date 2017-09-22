تشخيص «الزهايمر» يتحسن في ظل غياب علاج شاف

باريس (أ ف ب)

يشكل الحادي والعشرون من سبتمبر اليوم العالمي لمرض الزهايمر، الذي يطال نحو 50 مليون شخص في العالم عند احتساب الاضطرابات المتصلة به والذي لا يزال علاجه مستعصياً على الرغم من التقدم المسجل في مجال الطب.

ومن بين أعراضه الأكثر شيوعاً، حالات نسيان متكررة ومشاكل في التوجه واضطرابات في الوظائف التنفيذية (مثل عدم معرفة كيفية استخدام الهاتف الخلوي).

وبحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني نحو 47 مليون شخص من الخرف في العالم، 60 إلى 70 % منهم مصابون بمرض الزهايمر، وكل سنة تسجل 9.9 مليون حالة جديدة. وفي أغلب الأحيان، يكون السبب الرئيسي غير معلوم، بحسب طبيب الأعصاب ستيفان إبلباوم في مستشفى بيتييه - سالبتريير في باريس. ويوضح هذا الباحث في معهد الدماغ والنخاع الشوكي «لا نعلم بعد لماذا تتدهور الخلايا العصبية عند بعض الأشخاص من دون أن يحصل ذلك عند آخرين، لكننا أصبحنا أكثر اطلاعاً على سلسلة الأحداث التي من شأنها أن تؤدي إلى هذا التدهور».

ويشكل التقدم في السن «أكبر عامل خطر لهذا المرض»، فاعتباراً من الخامسة والثمانين من العمر، يصيب مرض الزهايمر امرأة واحدة من أصل أربع ورجلًا واحداً من أصل خمسة. وتتوافر بعض الأدوية لمعالجة الصفائح النشوية اللاصقة التي تؤثر على القدرات الإدراكية، غير أنها عاجزة لوحدها عن كبح المرض.