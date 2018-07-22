التدريب على وظائف الغد

لقد تغير خط التجميع ومحطة الطاقة ومتجر التجزئة بشكل كبير في السنوات الـ 25 الماضية، والوظائف أيضاً.

ما يقرب من 1 من كل 5 أميركيين عاملين لديهم وظيفة لم تكن موجودة في عام 1980، والكثير منهم في مجال التكنولوجيا، وهي الشريحة الأسرع نمواً في جميع الصناعات. مثل هذا التغيير السريع هو أحد الأسباب التي تجعل 6.6 مليون وظيفة في الولايات المتحدة شاغرة في الوقت الحالي.

تتطلب العديد من هذه الوظائف التدريب على المهارات، ولكن ليس شهادة جامعية. ومع ذلك، فقد فشل القطاعان العام والخاص لفترة طويلة في تطوير برامج تدريبية مبتكرة وفعالة. مع المبادرة الجديدة التي انطلقت مؤخراً، سوف يتغير ذلك.

ومع زيادة عدد الشركات ونسبة التوظيف وكذلك زيادة الأجور، فقد حان الوقت لتقديم تدريب أفضل للقوى العاملة، بحيث يكون لدى جميع الأميركيين فرصة للانتقال إلى وظائف أفضل وكسب رواتب أكبر. وقد اتخذت الإدارة الأميركية بالفعل إجراءات لتوسيع التدريب الصناعي، وزيادة إمكانية الحصول على قدر من تعلم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للطلاب من الروضة إلى الصف الثاني عشر، ومساعدة 11 مليون طالب وعامل من خلال العمل مع الكونغرس لإصدار قانون تحسين التعليم المهني والفني. وقد وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أمر تنفيذي لتحديد الأولويات وتوسيع نطاق تطوير القوى العاملة حتى نتمكن من إنشاء وملء الوظائف الأميركية من العمال الأميركيين.

أولاً، يُشرف على هذا الإجراء المجلس الوطني للعمال الأميركيين، المؤلف من كبار المسؤولين الإداريين، الذين سيقومون بوضع استراتيجية وطنية لتدريب وإعادة تدريب العمال في الصناعات ذات الطلب العالي. لعقود من الزمان، كان لدى الحكومة أكثر من 40 برنامج تدريب للقوى العاملة في أكثر من اثنتي عشرة وكالة، والعديد منها كانت نتائجه هزيلة لا ترقى إلى المستوى المطلوب. ولذا كان الحرص على أن يساعد المجلس الجديد في جعل الحكومة أكثر كفاءة وابتكاراً، والأهم من ذلك، يركز على النتائج.